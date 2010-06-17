Аэропорты Крыма сократили перевозку пассажиров на 1,5%

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым за январь-май 2010 г., составило 192,6 тыс. человек, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-мае на 0,2% уменьшилось количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров и составило 91,4 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 101,2 тыс. человек, что на 2,7% меньше, чем за январь-май 2009 г.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 101,9 тонн грузов, прибыло - 56,9 тонн, что соответственно на 2,3% и 36,0% меньше, чем за январь-май 2009 г.

"Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, в сравнении с январем-маем 2009 г. этот показатель уменьшился на 16,6% и составил 1,9 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Крыма, составило 128,9 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.