Афины превратились сегодня в огромную транспортную пробку

Греческая столица превратилась сегодня в огромную транспортную пробку из-за забастовки транспортников, протестующих против подготовленного правительством нового законопроекта о страховом пенсионном обеспечении, а также новых положений трудового законодательства. Большинство горожан, работающих в центре, отправились на работу на собственных автомобилях, так как метро не будет работать целые сутки, а автобусы, троллейбусы и трамваи не появятся на маршрутах с 11.00 до 16.00 по местному времени /12.00-17.00 мск/, сообщает ИТАР-ТАСС.

Метро уже не работало весь день в среду, а участники забастовки провели символический захват штаб-квартиры компании "Аттико метро", управляющей столичным метрополитеном, в знак солидарности против увольнения компанией 285 работников, принятых на временные контракты. Государственная контрольная служба посчитала, что эти контракты, которые в данный момент истекли, не должны возобновляться, так как "эти работники были приняты на работу незаконно в предвыборный период", когда наем по действующему законодательству приостанавливается. Профсоюз работников метрополитена пригрозил бессрочным продолжением забастовки, если увольняемые члены коллективы не будут восстановлены в своих правах, однако решение о каждом новом дне забастовки будет приниматься отдельно на профсоюзных собраниях.

В течение четырех часов с 12.00 до 16.00 по местному времени /13.00-17.00 мск/ по решению Всегреческой федерации работников железных дорог сегодня не будут ходить пассажирские и товарные поезда, а также пригородная электричка, связывающая столицу с Афинским международным аэропортом. 10 июня железнодорожники уже проводили 24-часовую забастовку в знак протеста против планов приватизации убыточной Организации железных дорог Греции. В рамках этого плана, являющегося частью программы жесткой экономии, согласованной Грецией с ЕС и МВФ с целью получения в течение трех лет многомиллиардных кредитов, греческое государство намерено продать 49% подразделения "ТРЕНОСЕ", занимающегося пассажирскими и грузовыми перевозками.