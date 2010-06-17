В Харькове начато проектирование автовокзала

В Харькове в рамках подготовки к Евро-2012 начато проектирование автовокзала, который расположится на площади перед Международным аэропортом «Харьков».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH, вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ поручил построить новый объект Александру ЯРОСЛАВСКОМУ, генеральному инвестору и координатору подготовки Харькова к континентальному первенству по футболу.

«Работы уже стартовали, проектированием занимается «Харьковпроект»», - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров автовокзал в харьковском аэропорту будет построен на Привокзальной площади. Обслуживать вокзал будет как общественный транспорт - маршрутки и троллейбусы, - так и частные автомобили.

Раньше Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральный директор компании New Systems AM (группа DCH, компания-инвестор реконструкции «Международного аэропорта «Харьков») сообщал о готовности Харькова выполнить поручение правительству. «После полной реконструкции, - сказал руководитель, - площадь сможет принять около 600 автомобилей и 20 больших автобусов». «Это полностью удовлетворит требования УЕФА по подготовке к Евро-2012», - отметил В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 (реконструкция стадиона «Металлист» и международного аэропорта «Харьков», а также других объектов спортивной и транспортной инфраструктуры) реализует бизнес группа DCH, которая на сегодняшний день инвестировала в реализацию проектов Евро-2012 около 1 млрд. грн.