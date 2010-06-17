«Укрзализныця» открыла электрифицированное движение

Сегодня на Юго-Западной железной дороге торжественно открыт новый электрифицированный участок Конотоп-Ворожба, по которому отправлен в первый рейс электропоезд повышенного комфорта Ворожба-Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", в торжествах приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Во время торжеств В.ЯНУКОВИЧ и гости мероприятия отправили в первый рейс электропоезд повышенного комфорта № 818/817 сообщением Ворожба-Киев. Билет от станции Ворожба до станции Киев-Пассажирский в электропоезде повышенного комфорта стоит 15 грн., что на 25-60 грн. дешевле, чем на то же направление в пассажирских поездах.

Работы по электрификации проводились в рамках реализации программы электрификации железнодорожных дорог Украины на 2008-2020 гг. Протяженность нового электрифицированного участка Конотоп-Ворожба – 76 км.

Как отмечается в сообщении, благодаря запуску электрифицированного железнодорожного участка Конотоп-Ворожба удастся на 6,5 часов ускорить движение вагонопотока на Южной железной дороге в направлении Беларуси за счет пропуска его через стык Ворожба вместо стыка Гребенка-Дарница.

Кроме того, во время проведения работ по электрификации участка железнодорожники реконструировали ж/д пути станций Путивль, Ворожба, Дубовязовка и Путейска. Выполнен средний ремонт на перегонах Путивль-Кошары, Дубовязовка-Конотоп, а также проложены стрелочные переводы на станциях Кошары, Ворожба и Путивль.

На станции Ворожба также был реконструирован железнодорожный вокзал, которому в этом году исполняется 122 года. В настоящее время эта достопримечательность архитектуры оборудована современными техническими средствами, которые отвечают уровню оснащения столичного вокзала. В частности, на вокзале отремонтирована крыша и фасад помещения, зал ожидания и служебно-технические помещения, а также обустроены пассажирские платформы Киевского и Курского направлений.

Напомним, станция Ворожба является одним из наибольших железнодорожных узлов, которые соединяют западную часть России с левым берегом Днепра, совмещает восточную часть Украины с Республикой Беларусь и портами Прибалтийских стран, а также является важным железнодорожным узлом, стыковым пунктом между Юго-Западной и Южной железными дорогами.