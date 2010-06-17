Минтранс разработает Интернет-систему

Министерство транспорта и связи Украины на протяжении двух недель разработает и презентует Концепцию внедрения системы по выдаче разрешений через систему Интернет на поездки территориями иностранных государств при выполнении перевозок грузов в международном сообщении.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом стало известно сегодня во время общего совещания специалистов Госавтотрансадминистрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и Службы международных автомобильных перевозок.

В частности, специалисты разработают систему учета, которая позволит сделать более прозрачной и простой систему получения разрешений для перевозчиков. Забронировав разрешение через Интернет, перевозчик сможет гарантированно его получить в пункте выдачи на границе. Кроме того, в системе будет содержаться информация относительно забронированных, но неиспользованных перевозчиками разрешений и предусмотрена ответственность за такие действия.

Как отмечают в министерстве, специалистам Государственной администрации автомобильного транспорта Интернет-система позволит оперативно - в режиме он-лайн - отслеживать возникновение дефицита разрешений и заблаговременно проводить работу для получения их дополнительного количества.