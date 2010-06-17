НКРС требует соблюдения действующего законодательства

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня на очередном заседании одобрила письмо к ассоциациям операторов и субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций "О выполнении требований действующего законодательства относительно регистрации субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, как отметили в комиссии, в связи с многочисленными нарушениями ведения деятельности по предоставлению услуг доступа к сети Интернет НКРС обратилась к ассоциациям ИНАУ, ТЕЛАС, Телекоммуникационной палате Украины, Украинской Ассоциации IP-операторов, Ассоциации участников рынка Интернет Украины за содействием относительно соблюдения действующего законодательства субъектами ведения хозяйства. При этом НКРС руководствуется Законом Украины "О телекоммуникациях" и "Правилами взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования" (решение НКРС №155 от 08.12.2005 г., зарегистрировано в Минюсте 27.01.2006 г. под №71/11945).

Комиссия требует от участников рынка недопущения взаимосоединений с субъектами ведения хозяйства, которые не прошли процедуру регистрации в НКРС и/или не имеют лицензий. Согласно подпункту 3.2.2 Правил, операторам телекоммуникаций запрещается создавать взаимосоединения, если одна из сторон взаимосоединений не внесена в реестр НКРС в соответствии с требованиями части первой статьи 42 закона и/или осуществляет деятельность без лицензии.

Таким образом, как говорится в письме, существующие взаимосоединения, которые построены с нарушением требований Правил взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования, должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством или ликвидированы.