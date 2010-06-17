«Богдан» займется сборкой троллейбусов для Крыма

Корпорация «Богдан» намерена начать в Крыму сборку троллейбусов для региона. Финансирование проекта планируется, в основном, за счет выпуска Крымом облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК подписали сегодня в Симферополе меморандум о сотрудничестве между крымским правительством и украинской компанией.

По словам В.ДЖАРТЫ, «Богдан» вложит 12 млн. грн. в «создание рабочих мест и сборки», Крым планирует потратить, ориентировочно, 200 млн. грн. - около половины внутреннего займа - на замену контактных сетей и тяговых подстанций и еще 200 млн. грн. - на новые троллейбусы.

Площадка, где будут собираться машины, будет определена к началу июля.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год.