Конечной датой объявления конкурса по «Укртелекому» может стать 15 августа

Конечной датой объявления приватизационного конкурса по продаже контрольного пакета акций ОАО «Укртелеком» является 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, если ФГИУ не удастся до этого числа объявить приватизационный конкурс по «Укртелекому», деньги от его продажи не успеют поступить в бюджет до конца этого года.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что продажа «Укртелекома» на сегодня является единственной возможностью выполнить план по приватизации на этот год.

Председатель ФГИУ попросил представителей спецкомиссии посодействовать в передаче Фонду госимущества для последующей приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома», который на сегодняшний день находится в управлении Министерства транспорта и связи. Он отметил, что сегодня перед предприятием стоят две основные проблемы, которые необходимо решить перед его приватизацией: это выделение спецсвязи, которая не может быть приватизирована вместе со всем предприятием, а также достижение договоренностей с кредиторами, которые предоставили «Укртелекому» синдицированный кредит на 500 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая А. РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года.

По его словам, на сегодня стоимость планируемого к продаже пакета акций «Укртелекома» составляет 9 млрд. грн., однако в последние месяцы наблюдается тенденция к повышению цены его акций. Таким образом, к моменту продажи пакета его реализационная стоимость может составить около 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.