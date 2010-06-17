Строительство метро на Троещину начнется в следующем году

Строительство новой линии метрополитена в направлении жилищного массива Троещина - легкое наземное метро “Троещина - Осокорки” (Левобережная линия) - планируется начать в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании сессии Киевсовета заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, выступая по вопросу строительства метро в столице.

По его словам, на этой линии предусматривается строительство шести станций: Ватутина, Каштановая, Драйзера, Сабуровая, Цветаевой, Милославская.

Стоимость этого проекта составляет, согласно информации А.ГОЛУБЧЕНКО, 3,4 млрд. грн.

“В будущем году мы начнем строительство этого направления”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Кроме того, планируется строительство новой станции “Радужная” на еще одной новой линии метро – Подольско-Выгуровской. Это направление метро предусматривает строительство в общей сложности шести станций: Глыбочицкой, Подольской, Судостроительной, Труханов остров, Залив Десенка, Радужная.

“Если мы оставим это направление метро с ответвлением на Троещину, как это предусмотрено первым вариантом проекта, то нам нужно в этом году, или максимально в следующем, начать строительство станции метро “Радужная” для того, чтобы туда пройти над станцией “Радужная” мостом и обеспечить в 2014-ом году введение в эксплуатацию автомобильной части Подольско-Воскресенского мостового перехода и продолжать строительство метрополитена”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отдельно обратил внимание на обязательности начала работ по строительству станции “Радужная”. Стоимость проекта этой линии метро в общей сложности составляет 5,5 млрд. грн.