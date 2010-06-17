«Укртранснафта» построит дополнительные причалы

Национальный оператор системы магистральных нефтепроводов Украины ОАО «Укртранснафта» планирует начать строительство дополнительных причальных сооружений на морском нефтяном терминале (МНТ) «Пивденный».

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики, об этом сказала начальник управления транспортировки, учета и качества нефти ОАО «Укртранснафта» Тамара ВАРАВА в ходе VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» сегодня в Одессе.

В сообщении отмечается, что один из вариантов предполагает строительство стационарного причала на МНТ «Пивденный» с двухсторонним пирсом для приема танкеров грузоподъемностью до 100-150 тыс. тонн.

Ориентировочная стоимость проекта - 125 млн. долл.

Также рассматривается возможность строительства на МНТ «Пивденный» рейдового одноточечного причала типа SPM (SALM) для слива каспийской нефти из танкеров грузоподъемностью до 150 тыс. тонн в открытом море мощностью 2,6 млн. тонн/год (с перспективой расширения до 9-12 млн. тонн/ год), который обойдется компании в 65 млн. долл.

С целью расширения пропускной способности МНТ «Пивденный» предусматривается расширение резервуарного парка терминала путем строительства резервуара емкостью 120 тыс. куб. м. Стоимость проекта составит 30 млн. долл.

Вместе с тем, с целью создания условий для дальнейшего развития нефтетранспортной системы Украины, «Укртранснафта» реализует ряд перспективных инвестиционных проектов.

«В настоящее время компания реализует первый этап строительства узлов учета нефти. В соответствии со стандартами Евросоюза относительно порядка ведения учета нефти и требованиями энергетической таможни Украины, предусматривается строительство узлов учета нефти на системе магистральных нефтепроводов. Реализация проекта позволит обеспечить достоверность учета нефти, привести качественные показатели нефти в соответствие с международными стандартами, повысить оперативность работы нефтетранспортной системы. Стоимость первого этапа проекта составит 10 млн. долл.», - сказала Т.ВАРАВА.

Также «Укртранснафта» планирует построить вторую очередь нефтепровода «Жулин – Надвирна», что позволит обеспечить объемы перекачки до 4,3 млн. тонн нефти в год на ОАО «Нефтехимик Прикарпатья». Ориентировочная стоимость проекта - 21,6 млн. долл.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

VII ежегодная конференция «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» проходит 17-18 июня 2010 г. в Одессе. Ее организаторы – компания UPECO, международный журнал OilMarket и российское ОАО «ВНИПИнефть».