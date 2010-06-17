ДЖД признана лучшим предприятием по охране труда

«Укрзализныця» подвела итоги осмотра-конкурса на лучшее предприятие по охране труда в 2009 году, согласно которым победителем признано государственное предприятие „Донецкая железная дорога”. Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Почетный диплом победителя начальнику Донецкой железной дороги Николаю РОГОВУ 17 июня вручил первый заместитель начальника Главного управления охраны и организации труда «Укрзализныци» Виктор МИТРОФАНОВ.

По его словам, среди железных дорог Украины ДЖД в прошлом году продемонстрировала наилучшие показатели по охране труда рабочих. Это удалось в первую очередь благодаря выполнению программ относительно улучшения работы по созданию безопасных и безвредных условий труда, профилактики травматизма, снижения количества несчастных случаев, а также улучшения санитарно-бытовых условий работы работников структурных подразделений предприятия.

Лучшими в «Укрзализныце» признаны Луганская дирекция железнодорожных перевозок и станция Ясынувата. Вторые места получили: служба вагонного хозяйства и Ясынуватское строительно-монтажное эксплуатационное управление. Почетное третье место заняли: Луганское пассажирское вагонное депо и Ясынуватска дистанция сигнализации и связи.

Коллективы-победители получили денежные вознаграждения.