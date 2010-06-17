«Укртелеком» расширил международный роуминг

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг мобильной связи в Туркменистане и Шри-Ланке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении, новым роуминг-партнером компании в Туркменистане стал оператор Barash Communication Technologies Inc. (BCTI), который предоставляет услуги мобильной связи под брендом MTS.

В Шри-Ланке партнером компании стал оператор Mobitel Private Limited, услугами которого отныне будут пользоваться абоненты мобильной связи "Укртелекома".

Сегодня для абонентов компании открыт роуминг в свыше 60 странах мира, что позволяет клиентам "Укртелекома" оставаться на связи, находясь за пределами Украины.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи Украины, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др.