НКРС приняла решение о выдаче 11 лицензий

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 11 лицензий. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Принято решение о выдаче 1 лицензии и переоформлении 70 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, а также о выдаче 10 лицензий, переоформлении 9 и продлении срока действия 10 лицензий, а также о выдаче 172 копий лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций.

НКРС также принято решение по 23 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесено 32 радиоэлектронных средства и внесены изменения относительно 6 радиоэлектронных средств.

НКРС также одобрила письмо к ассоциациям операторов и субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций "О выполнении требований действующего законодательства относительно регистрации субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций".

Также комиссия одобрила проект письма к Министерству экономики Украины относительно состояния выполнения постановления Кабинета министров от 31.05.2010 № 737 и проект письма к Министерству транспорта и связи Украины с позицией НКРС относительно Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".

Следующее заседание НКРС состоится 24 июня.