УГЦР реализует проект корпоративной сети

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) реализуется проект по строительству корпоративной мультисервисной сети.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, целью проекта является объединение 25 филиалов Украинского государственного центра радиочастот и центрального офиса, расположенного в Киеве, в единую мультисервисную сеть, которая позволит создать целостное информационное пространство с возможностью проведения видеоконференций и использования ІР-телефонии, а также сформировать единую базу документов, с которой одновременно могут работать пользователи из разных регионов Украины.

В рамках защищенной мультисервисной сети пользователи смогут обмениваться электронными документами в распределенной учетной системе, получать разные виды отчетов в режиме реального времени из любой базы данных предприятия. Еще одним важным преимуществом сети является предоставление услуг Интернета подразделениям Центра с единым администрированием.

Реализация этого проекта приобретает особую актуальность для населенных пунктов со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой. Это также учитывалось при проектировании и внедрении мультисервисной сети УГЦР, которая позволит объединить филиалы и пункты радиочастотного мониторинга в единую сеть, получить качественные услуги не только в больших и густонаселенных городах, но и в населенных пунктах, где эта инфраструктура не развита.

С учетом специфики деятельности Украинского государственного центра радиочастот, внедрение проекта позволит осуществить надлежащую информационную поддержку всех технологических процессов, повысить оперативность и качество принятия решений руководителями путем обеспечения их актуальными данными, а также повысить эффективность функционирования системы технического радиоконтроля.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Целью деятельности предприятия является обеспечение эффективного пользования радиочастотным ресурсом Украины в интересах всех категорий и групп пользователей, создание условий для внедрения в Украине и последующего развития телекоммуникационных технологий с использованием радиочастотного ресурса, обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и др.