Украина и Беларусь проработают вопрос поставок венесуэльской нефти

Украина и Беларусь проработают вопрос использования для поставок венесуэльской нефти на белорусские НПЗ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики, об этом говорится в протоколе встречи представителей Минтопэнерго Украины, НАК «Нафтогаз Украины», концерна «Белнефтехим» и РУП «Гомельтранснефть Дружба», состоявшейся 17 июня в рамках VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» в г. Одесса.

В частности, стороны договорились проработать технические и экономические аспекты транспортировки венесуэльской нефти на белорусские НПЗ по маршруту: порт Одесса, далее трубопроводным транспортом до Кременчуга, далее по железной дороге до белорусских НПЗ, в том числе с использованием схем замещения нефти с учетом их качества.

Кроме того, рассматривается возможность использования профицита пропускной способности трубопровода «Одесса-Броды» для поставок нефти, близкой по качеству к Urals, на ОАО «Мозырский НПЗ» по маршруту Южный-Броды-Мозырский НПЗ.

Протокол подписали представители украинской и белорусской сторон: замминистра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, зампредправления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНЕЙЧУК, замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир ВОЛКОВ и генеральный директор РУП «Гомельтранснефть Дружба» Сергей СОСНОВСКИЙ.

Украина и Беларусь также отметили положительный опыт по поставкам венесуэльской нефти для переработки на белорусских НПЗ через территорию Украины и взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Напомним, согласно договоренности президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планировал закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в текущем году и 10 млн. тонн в следующем. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.