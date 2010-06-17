Проект объединения авиапромов Украины и РФ скоро будет готов

Проект объединения авиапромов Украины и России будет подготовлен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Сумах.

Он подчеркнул, что Украина будет искать пути, как объединить авиапромы Украины и России.

«Нам это выгодно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что Украина заинтересована в том, чтобы иметь серийное производство самолетов, а не штучное.

По словам Президента, сегодня Украина и Россия приблизительно поровну – 50 на 50 – изготовляют комплектующие для самолетов, поэтому объединение авиапромов создаст явный эффект для развития отрасли.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Сумского регионального комитета по экономическим реформам, заметил, что объединение предприятий возможно только при условии, если это будет увеличивать мощности собственного производства.

«Мы будем создавать совместные предприятия, объединяться лишь в том случае, если один плюс один будет давать три, а не полтора», - отметил Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».