Польша заинтересована в прямом сообщении с Винницей

Польша заинтересована в налаживании прямого транспортного сообщения с Винницей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО по результатам встречи главы ОГА Николая ДЖИГИ и Генерального Консула Польши в Виннице Кшиштофа СВИДЕРЕКА.

Она рассказала, что во время встречи стороны уделили особое внимание транспортному сообщению между двумя странами. Речь шла о налаживании авиарейсов из винницкого аэропорта в Польшу, а также продлении железнодорожного маршрута скорого поезда «Вроцлав-Львов» до Винницы.

По словам генконсула Польши в Виннице, он лично готов лоббировать вопрос улучшения транспортного сообщения между Винницей и польскими населенными пунктами на государственном уровне. В частности, сегодня рассматривается несколько вариантов налаживания чартерных регулярных рейсов Винница-Варшава, Киев-Лодзь. К.СВИДЕРЕК отметил, что авиасообщение особенно удобно для бизнеса, который стремится экономить свое время. По его словам, интерес к винницкому аэродрому проявляют государственная авиакомпания «ЛОТ», несколько так называемых лоу-костовских компаний и польские предприниматели. Одна фирма даже готова профинансировать осуществление чартерного рейса в рекламных целях. Не против сотрудничества и Лодзинский аэропорт, который является важным авиаузлом Польши и находится в 120 км от столицы.

Кроме того, польский дипломат предлагает «дотянуть» поезд «Вроцлав-Львов» до Винницы. Учитывая, что в Виннице расположено генеральное консульство, а Вроцлав - своеобразное «польское окно в Европу», так как имеет удобную транспортную развязку, продление маршрута, по мнению К. СВИДЕРЕКА, является целесообразным для активизации деловых контактов. Кроме того, Вроцлав - один из центров будущего Евро-2012.

Винницкий губернатор заверил, что рассмотрит этот вопрос совместно с "Укрзализныцей".