«Укрморречфлот» инициирует предоставление скидок в ОМТП

Государственная администрация морского и речного транспорта («Укрморречфлот») инициирует предоставление скидок в Одесском морском торговом порту за гарантированные объемы транзита нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии «Укрморречфлота» сказала заместитель председателя администрации Ирина МАРИЧ.

«По Одесскому порту считаем необходимым внесение изменений в Сборник тарифов относительно предоставления скидок на 10-50% по плате за использование клиентурой причалов при условии выполнения гарантированного транзита нефти», - отметила она.

По ее словам, такая политика должна привести к возобновлению утраченных грузопотоков, доведению уровня перевалки нефти до уровня 2008 г., т.е. до 16 млн. тонн, и получению дополнительных доходов в размере 17,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году объем перевалки грузов в Одесском морском торговом порту составил 28 млн. 7,1 тыс. тонн, что на 19%, или 6 млн. 555,1 тыс. тонн меньше, чем за 2008 год.

ГП «Одесский морской торговый порт» в 2008 году увеличил грузоперевалку на 10,2%, по сравнению с 2007 годом, – до 34 млн. 562 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей востока и запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.