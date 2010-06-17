«Укрморречфлот» инициирует снижение на 15% канального сбора
20:40, 17 июня 2010Транспорт/Связь
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В Херсонском порту
Государственная администрация морского и речного транспорта («Укрморречфлот») инициирует снижение на 15% ставок канального сбора в Херсонском морском торговом порту.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии «Укрморречфлота» сообщила заместитель председателя администрации Ирина МАРИЧ.
«Укрморречфлотом» подготовлен проект постановления о снижении на 15% ставок канального сбора в Херсонском порту», - сказала она.
По ее словам, Николаевским портом также озвучивалась проблема дорогого судозахода в порт, однако конкретных предложений не поступало. «Поэтому ждем от вас предложений», - отметила И.МАРИЧ.
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