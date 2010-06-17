Минтранс намерен предоставлять 50% скидку

Министерство транспорта и связи намерено предоставлять 50% скидку к аккордным ставкам на переработку транзитных контейнеров в режиме трансшипмента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Государственной администрации морского и речного транспорта («Укрморречфлот») сообщила заместитель председателя администрации Ирина МАРИЧ.

По ее словам, соответствующий проект приказа Минтранссвязи был подготовлен «Укрморречфлотом» с учетом принятия Верховной Радой 1 июня т.г. Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О транзите грузов».

Как отметила И.МАРИЧ, соответствующий приказ уже подписан министром транспорта и связи и направлен на согласования в Госкомпредпринимательства.

«В результате этого повысится конкурентоспособность контейнерных портов Украины, в первую очередь это касается Одессы, Ильичевска», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, внесением изменений в Закон Украины «О транзите грузов» предусмотрено упрощение порядка таможенного оформления транзитных контейнеров, которые перевозятся водным транспортом.

Закон был разработан с целью внедрения в украинских контейнерных портах системы трансшипмента, то есть такого режима транзита грузов в контейнерах, которые прибывают и отгружаются водным транспортом и во время хранения не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля (территории морского порта), при котором таможенное оформление происходит без подачи грузовой таможенной декларации. В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются.

Как ранее отмечали в министерстве, учитывая сегодняшний уровень грузовых тарифов, только за переработку указанного количества контейнеров в траншипменте, переориентированных на Украину, национальные порты и терминалы могут получить около 54 млн. долл. Дополнительные доходы от портовых сборов можно оценивать на уровне не менее 4 млн. долл.