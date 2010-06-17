Лобойко назначен замгендиректора «Укрзализныци»
20:47, 17 июня 2010Транспорт/Связь
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Распоряжение правительства
Кабинет министров Украины назначил Леонида ЛОБОЙКО заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).
Распоряжение от 16 июня 2010 г. №1217-р размещено на сайте правительства.
Напомним, ранее Л.ЛОБОЙКО уже работал в ведомстве в должности начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци».
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