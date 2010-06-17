Украина должна улучшить условия транзита нефти
Заявил глава Минэнерго РФ
Украина должна сделать привлекательными для поставок нефти свои транзитные маршруты.
Об этом заявил сегодня глава Минэнерго РФ Сергей ШМАТКО, отвечая на вопрос о том, возможно ли снижение тарифа на прокачку нефти по территории Украины в рамках подписания новых российско-украинских документов по сотрудничеству в нефтяной отрасли, передает РИА «Новости».
С.ШМАТКО отметил, что на сегодняшний день перекачка нефти через украинские порты экономически проигрывает другим существующим направлениям.
"На сегодняшний день идет сворачивание прокачки нефти в этом направлении, причем, это происходит исключительно по экономическим соображениям", - добавил он.
При этом С.ШМАТКО отметил: "Мы обратили внимание украинской стороны, что для того, чтобы гарантировать заполнение трубы, нужно сделать привлекательными и конкурентными условия (транзита нефти) по сравнению с другими направлениями. Украинская сторона размышляет по этому поводу".
***Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.