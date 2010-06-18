ВР приняла закон о строительстве и ремонте дорог

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 239 народных депутатов.

Законом предусмотрено выделение из бюджета средств не только на капитальный, но и на текущий ремонт автомобильных дорог в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения финальной части Чемпионаты Европы 2012 года по футболу.

Также внесены изменения в части главного распоряжения средств по бюджетной программе относительно строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования (междугородное сообщение), задействованных к подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу.

Как сказано в пояснительной записке, целью данного документа является обеспечение полноценной реализации полномочий Государственной службой автомобильных дорог Украины и выполнения обязанностей, предусмотренных статьей 11 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» в части организации строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.