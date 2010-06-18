СБУ разоблачила должностное лицо "Укравтодора"

Службой безопасности Украины установлены факты растраты государственных средств должностными лицами одного из филиалов районного дорожного управления Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодора»).

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Киевской области, летом прошлого года распоряжением бывшего руководителя районного филиала «Укравтодора» были проведены работы по строительству подъездной асфальтовой дороги к одному из охотничьих хозяйств, расположенных в Вышгородском районе Киевской области.

Строительство новой дороги к частным усадьбам, расположенным рядом с селом Жукин, не только не было предусмотрено планами деятельности и проводилось без соответствующей проектной документации, но и вообще не относится к сфере полномочий филиала дорожного управления. Этот факт не помешал должностным лицам задействовать в строительстве технические ресурсы предприятия и средства областного бюджета, подчеркивается в сообщении.

Службой безопасности Украины в отношении должностных лиц «Укравтодора» возбуждено уголовное дело за растрату в крупных размерах государственных материальных ресурсов. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Вместе с тем, по материалам, предоставленным СБУ, прокуратура Киевской области выдвинула должностным лицам обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.