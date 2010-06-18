Президент поручил реанимировать работу аэропорта в Сумах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру транспорта и связи Константину ЕФИМЕНКО реанимировать работу аэропорта в Сумах.

Как передает корреспондент УНИАН, это поручение глава государства дал вчера на расширенном заседании Сумского регионального комитета по экономическим реформам.

Отвечая по просьбе председателя наблюдательного совета ОАО «Сумское научно-производственное объединение имени Фрунзе» Героя Украины Владимира ЛУКЬЯНЕНКО на вопрос о реконструкции аэропорта, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «нужно вдохнуть жизнь в полуразрушенный аэропорт в Сумах».

«Его, безусловно, нужно реконструировать. У нас есть сейчас очень много желающих инвесторов в этом направлении работать. Если мы подумаем, как его загрузить, открыть там реальны рейсы, безусловно, этот регион бы ожил. Этот объект крайне необходим», - подчеркнул Президент Украины.