АМК разрешил Брянскому машзаводу приобрести «Лугансктепловоз»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» (г. Брянск, Российская Федерация) на приобретение акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» (г. Луганск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.