В Севастополе пройдет фестиваль «Автоэкзотика 2010»

С 5 по 15 августа в г. Севастополе на аэродроме Херсонесский Маяк (Казачья Бухта) впервые в Украине пройдет Московский Международный автомобильный фестиваль «Автоэкзотика 2010» Sport Edition.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта «Автоэкзотика 2010» Sport Edition Евгений ПЕТРОВ.

По его словам, автофестиваль «Автоэкзотика» - это крупнейшее ежегодное массово-зрелищное мероприятие на открытой площадке, не имеющее аналогов в странах СНГ по своему формату, размаху, статусу и авторитету.

При этом он отметил, что «Автоэкзотика Sport Edition» в Севастополе – это Международные соревнования по Дрэгрейсингу, Дрифту и Стантрайдингу.

Планируется, что в автофестивале примут участие более 2000 автомобилей, из которых около 300 примут участие в различных соревнованиях. Количество поситетилей ожидается на уровне не менее 40 тыс. человек.

«Такого масштабного и зрелищного спортивного автомобильного события на территории СНГ еще не делал никто», - добавил он.

Также Е.ПЕТРОВ отметил, что помимо экспозиции, которая будет насчитывать более 2000 автомобилей из стран СНГ, Фестиваля Тюнинга, Фестиваля Аэрографии, Соревнований по Автозвуку, в каждый из одиннадцати дней фестиваля будут проходить автомобильные гонки и соревнования: Международные соревнования по Дрегрейсингу в классах «Street» и «Sport», Международная Драг-Битва, Соревнования «Формула-Дрифт. Все звезды. Топ16», Этап Чемпионата Украины по картингу, Международная Карт-Битва, Международный чемпионат по Стант-райдингу (Мототрюкам) и др. Призовой фонд соревнований - 50 тыс. долл.

«Все виды автомобильных соревнований будут сопровождаться мощным звуком, сценическим светом и спецэффектами, что превратит «Автоэкзотику» в Севастополе в поистине уникальное зрелище, которое привлечет на фестиваль не только жителей Севастополя и Крыма, но большое количество туристов», - отметил руководитель автофестиваля.

Для участников и гостей фестиваля будет оборудовано несколько танцполов с самой современной аппаратурой и декорациями, на которых ежедневно будут выступать лучшие диджеи Москвы, Киева и Крыма

Справка УНИАН. Московский Международный автомобильный фестиваль «Автоэкзотика» ежегодно проводится в Москве на тушинском аэродроме и устойчиво держит несколько рекордов среди автомобильных мероприятий: по количеству автомобилей - экспонатов (более 8000), по площади экспозиции - более 30 га, и по продолжительности проведения (10 дней и 10 ночей). Суммарная стоимость экспонатов, принимающих участие в фестивале, составляет более 200 млн. долл.