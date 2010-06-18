Минтранссвязи намерено реорганизовать ГП «СМАП»

Министерство транспорта и связи Украины намерено реорганизовать госпредприятие «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра Алексей БАРАНОВ.

«На коллегии министерством принято решение о реорганизации ГП «СМАП»», - сказал он.

По его словам, реорганизация займет определенное время, поскольку вопрос не простой. В частности, его необходимо отработать с таможенными органами, поскольку СМАП кроме выдачи разрешений на автоперевозки еще и осуществляет контроль на границе.

При этом А.БАРАНОВ отметил, что предварительные сроки завершения реорганизации – середина 2011 года.

В свою очередь глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД отметил, что в рамках реорганизации планируется, что вопросы контроля внутри страны будет осуществлять Глававтотрансинспекция, а вопросы контроля на границе будут передаваться таможне.

Замминистра транспорта также отметил, что министерство намерено сделать более прозрачной систему выдачи разрешений на международные автоперевозки, в частности создается программный продукт, который позволит бронировать разрешения через Интернет. Эту систему планируется запустить в 3-4 квартале этого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) создано по решению Министерства транспорта и связи Украины в соответствии с приказом № 652 от 17 октября 2005 года с целью организации контроля за соблюдением украинскими и иностранными перевозчиками транспортного законодательства Украины и выполнением межправительственных соглашений по вопросам международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска на государственной границе Украины, а также для предоставления всех видов услуг по оформлению разрешительных документов на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов.