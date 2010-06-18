Минтранс будет инициировать изменения в Налоговый кодекс

Министерство транспорта и связи Украины будет инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс относительно нулевой ставки НДС при ввозе крупногабаритных грузовых автомобилей стандарта Евро-4 и Евро-5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи Алексей БАРАНОВ.

По его словам, это важный вопрос, поскольку сегодня в Украине имеется только один производитель крупногабаритных грузовых автомобилей, и в основном автоперевозчики используют автомобили импортного производства.

В то же время существует проблема с возвратом НДС при ввозе автомобилей.

«Поэтому – и мы их в этом поддерживаем – у перевозчиков есть желание, чтобы была нулевая ставка НДС при ввозе импортной техники (грузовых автомобилей – УНИАН), соответствующей стандартам Евро-4 и Евро-5», - отметил замминистра.

По его словам, из 29 тыс. автомобилей, которые имеют перевозчики Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, только 2100 соответствуют стандарту Евро-4 или Евро-5.

В то же время Европа выдвигает требования к перевозчикам по автомобилям стандарта Евро-4 и Евро-5.

«Поэтому планируется внесение изменений в Налоговый кодекс, чтобы внести данную квоту для перевозчиков. Налоговый кодекс прошел первое чтение, поэтому между чтениями мы должны это сделать», - отметил А.БАРАНОВ.

По его словам, соответствующая работа будет проводиться в правительстве и с транспортным комитетом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение ВР Кабинетом министров.