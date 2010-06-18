Эксперт: «Лугансктепловоз» продали в 2 раза дешевле рыночной стоимости

На момент проведения аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» стоимость акций на бирже была в два раза выше, чем та, которую заплатил покупатель – управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».

Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО.

В то же время ведущий специалист по инвестиционному консалтингу Foyil Securities Олег ПАСЕЧНИК в интервью УНИАН отметил, что цена акций предприятия на бирже «куда более завышена спекулятивными покупками, чем следовало бы». «Если бы присутствовало несколько реальных покупателей, то, возможно, "Лугансктепловоз" продали бы не за 410 млн. грн., а за 500 млн. грн.», - отметил он.

По его словам, реально была только одна группа, «которая была заинтересована приобрести «Лугансктепловоз», что она и сделала второй раз подряд». По словам О.ПАСЕЧНИКА, западным компаниям было нецелесообразно приобретать предприятие, украинские покупатели не смогли бы обеспечить завод заказами.

По мнению Е.САМУСЕНКО, учитывая ситуацию на рынке поставок железнодорожной тяговой силы в СНГ, «Лугансктепловоз» теоретически интересовал только две компании – «Трансмашхолдинг» и «Синара-Транспортные машины». «Последняя не высказала интереса к покупке завода, поэтому фактически покупатель был один», - добавил он.

Эксперт также отметил, что влияние данного конкурса на инвестиционный имидж Украины будет неоднозначным. «Разбирающиеся инвесторы понимают, что претендент был один, и отсутствие торгов экономически обосновано. С другой стороны, если после этого аукциона последуют юридические разбирательства или возмущения со стороны политиков по поводу того, что в этот раз завод был продан дешевле, то инвесторы учтут это как дополнительный риск, возможный и в последующих приватизационных аукционах», - сказал Е.САМУСЕНКО.

По словам О.ПАСЕЧНИКА, «если инвесторы будут только просматривать заголовки новостей, где будет рассказано об успешном аукционе, - то позитивно». В то же время, по его мнению, «если будут вдаваться в подробности, то, скорее всего, ситуация вызовет легкое недоумение, ведь «Трансмашхолдинг» выиграл два аукциона подряд, заплатив почти одинаковые суммы оба раза». Однако, по словам эксперта, поскольку "Лугансктепловоз" не представляет особого интереса для западных инвесторов, «вероятнее всего, резонанса не будет».

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн.).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.