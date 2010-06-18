КМУ ужесточит ответственность за вмешательство в деятельность ж/д транспорта

Правительство предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в некоторые законодательные акты по ужесточению ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 16 июня.

В частности, предложенным правительством законопроектом предусмотрены изменения в нормы законов, которые не менялись с 1984 года. Среди предложенных изменений особое внимание уделено мерам по противодействию хищения грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом, а также повышение размера штрафных санкций по недопущению противоправных деяний, которые тем или иным образом влияют на безопасность движения поездов.

Целью проекта закона является повышение безопасности движения на железнодорожном и другом транспорте, а также повышение эффективности предотвращения нарушений транспортного законодательства.