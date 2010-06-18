В Днепропетровской области грузоперевозки увеличились на 31,5%

В Днепропетровской области за 5 месяцев 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 5 месяцев 2009 г. на 31,5% - до 41,6 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 14,9% и составил 14,1 млрд. т/км. Железнодорожным транспортом в области за январь-май т.г. перевезено 37,5 млн. тонн грузов, что на 32,5% больше, чем за январь-май 2009 г.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за 5 месяцев т.г. перевезено около 4 млн. тонн грузов, что на 21,6% больше показателя за аналогичный период 2009 г. Авиационный транспорт региона нарастил относительно 5 месяцев 2009 г. объемы перевозок в 2,3 раза - до 1,3 тыс. тонн грузов.

Водным транспортом Днепропетровской области за указанный период перевезено 152,7 тыс. тонн грузов. Начиная с февраля т.г., грузоперевозчики работают не только на реках Днепропетровской области, но и на рынке морских перевозок.

Напомним, в Днепропетровской области за 2009 г. объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9%.