Аэропорт «Борисполь» открывает прямое авиасообщение с Мальтой

Сегодня, 18 июня, из международного аэропорта «Борисполь» состоялся первый регулярный рейс по маршруту Мальта-Киев-Мальта.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, прямое авиасообщение обеспечивает авиакомпания «Air Malta». Полеты будут осуществляться на самолете Аirbus А-319.

Регулярность полетов – еженедельно по пятницам.

Справка УНИАН. Air Malta - основной авиаперевозчик Республики Мальта. Парк авиакомпании составляют 12 самолетов, среди которых Airbus A-320 и Airbus A-319.