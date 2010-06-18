Аэропорт «Борисполь» открывает прямое авиасообщение с Мальтой
16:44, 18 июня 2010Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня
Сегодня, 18 июня, из международного аэропорта «Борисполь» состоялся первый регулярный рейс по маршруту Мальта-Киев-Мальта.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, прямое авиасообщение обеспечивает авиакомпания «Air Malta». Полеты будут осуществляться на самолете Аirbus А-319.
Регулярность полетов – еженедельно по пятницам.
Справка УНИАН. Air Malta - основной авиаперевозчик Республики Мальта. Парк авиакомпании составляют 12 самолетов, среди которых Airbus A-320 и Airbus A-319.
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