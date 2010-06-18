Госавиаадминистрация рассчитывает на утверждение Воздушного кодекса

Министерство транспорта и связи Украины делает все возможное для того, чтобы к летним каникулам Верховной Рады утвердить проект Воздушного кодекса в первом чтении.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, специалисты Госавиаадминистрации активно работают над учетом замечаний всех заинтересованных министерств, ведомств и субъектов авиационной деятельности к новому проекту Воздушного кодекса Украины, и в ближайшее время документ будет передан профильному комитету Кабинета министров Украины.

При этом МТСУ провело ряд совещаний со специалистами и предприятиями отрасли по обсуждению проекта. Согласно сообщению пресс-службы, среди пожеланий, которые высказываются: корректное отображение вопросов социальной защиты работников гражданской авиации в проекте Воздушного кодекса; необходимость адаптации, внесения изменений и разработки новых нормативно-правовых актов после принятия документа в обновленной редакции; баланс между защитой интересов отечественных авиаперевозчиков и пассажиров; разработка механизмов реализации положений, прописанных в проекте, и т.п.

В министерстве подчеркивают, что все конструктивные замечания и предложения, которые не противоречат основной концепции нового проекта Воздушного кодекса, будут учтены на этапе его рассмотрения в профильном комитете Кабинета министров или Верховной Рады Украины.