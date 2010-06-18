«Укрморречфлот»: грузопотоки в морских портах увеличиваются

По итогам первых пяти месяцев 2010 года заметна тенденция к увеличению объемов грузов, которые идут через государственные порты, и услуг, которые предоставляют государственные предприятия морской отрасли.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом сказал глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ во время заседания коллегии «Укрморречфлота».

По его словам, общая переработка грузов в морских портах по сравнению с 2009 годом выросла на более чем 2%, экспорт – на 7,4%, импорт – на 143%.

Также позитивную динамику демонстрирует транзит. По сравнению с прошлым годом в январе он был меньше на 28,1%, в феврале – уже на 23,6%, в марте – на 20%, в апреле – на 19,8%, а в мае отрыв достигал 17,1%.

По данным министерства, рост переработки грузов особенно отразился на сахаре. В мае этого года его переработка по сравнению с маем 2009 года выросла на более чем 236%. Перевалка лесных грузов выросла почти на 103%, химических – на 29,5%, кокса – на свыше 17%, химических и минеральных удобрений – на почти 15%, автотехники и сельхозтехники – почти на 18%.

Кроме того, по данным министерства, на более 56% по сравнению с маем 2009 года выросла в мае этого года переработка промышленных товаров в ящиках и тюках, почти на 53% - контейнеров в тоннах, на свыше 29% - контейнеров в TEU. Также увеличилась и переработка автомобилей – почти на 32% в тоннах и свыше 12% в штуках.