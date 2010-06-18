Профсоюз железнодорожников проведет круглый стол

22 июня 2010 года в помещении «Укринформа» состоится круглый стол и брифинг для журналистов по результатам конференции «Ответ сферы труда на вызовы ВИЧ и туберкулеза в Украине».

Конференция организована Международной общественной организацией «Социальные инициативы по охране труда и здоровья» (LHSI) при финансовой поддержке Федерации профсоюзов Голландии (FNV Mondiaal) и в сотрудничестве с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Во время работы круглого стола будет подписана резолюция относительно социального партнерства и сотрудничества между негосударственными организациями, органами государственной власти и профсоюзами относительно противодействия распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза в Украине.

В работе круглого стола будут принимать участие представители международных и украинских общественных организаций, органов государственной власти. В частности, представитель Федерации профсоюзов Нидерландов Лео Месман, представитель Международной организации труда Лариса Савчук, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей Украинец, Председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачов.

После проведения брифинга представители СМИ будут иметь возможность пообщаться с практикующими врачами в ведомственной дорожной клинической больнице №2 ст.Киев-Пассажирский, посетить Центр здоровья женщины, задать неотложные вопросы и получить квалифицированные ответы.

Контактное лицо: Екатерина Сидоренко, тел. +38 097 273 89 88