«Укрзализныця» внедряет новые методы диагностики и лечения

«Укрзализныци» в последнее время активно внедряет новые методы диагностики и лечения больных в ведомственной медицине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, в медицинских учреждениях Донецкой железной дороги внедряются новейшие технологии лечения гнойных ран, переломов бедренных костей и в целом заболеваний опорно-подвижного аппарата.

На Львовской железной дороге за счет больничной кассы удалось приобрести необходимую современную аппаратуру — Холтеровские системы электрокардиограммы, электрокардиографы, кардиофибриллятор, ультразвуковое диагностическое оборудование, эхоэнцефалограф, иммуноферментный и биохимический анализаторы и др. На базе клинической больницы Львовской железной дороги создан центр литотрипсии для лечения урологических заболеваний.

В лечебных учреждениях Одесской железной дороги применяют лазерные эндоскопические технологии при проведении операций опухолей мочевого пузыря, предстательной железы, заболеваний почек. Используют новейшие методы для лечения болезней глаз, костей, суставов, заболеваний, которые нуждаются в очистке крови от токсинов.

В дорожную больницу ст. Одесса приобретен передвижной цифровой флюорограф для обследования работников железной дороги на предприятиях.

В лечебных учреждениях Южной железной дороги внедряют современные технологии в эндоскопической и артроскопической хирургии, гинекологии, при лечении гнойно-септических заболеваний.

На Приднепровской железной дороге в медицинскую практику внедряются новые методики лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний современными препаратами.

Кроме того, на базе медицинских учреждений Юго-Западной железной дороги внедрены такие новейшие технологии, как тотальное эндопротезирование коленного сустава системой с ротационной платформой, дистанционная ударно-волновая литотрипсия, удаление катаракты методом факоэмульсификации, внедрение системного тромболизиса в лечении острого инфаркта миокарда и небулайзерной терапии для лечения хронических обструктивных заболеваний легких.

Справка УНИАН. Свыше 4 тысяч врачей и 10 тысяч среднего медицинского персонала работают в системе здравоохранения железнодорожного транспорта Украины. В ведомственной медицине «Укрзализныци» на сегодня 100 медицинских учреждений, среди которых 20 поликлиник, 76 больниц и 4 станции переливания крови.