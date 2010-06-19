Группа компаний «Волга-Днепр» готова купить 40 самолетов Ан-124 «Руслан»

Группа компаний «Волга-Днепр» до 2030 года готова купить 40 самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Мы заказали у ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация РФ) 40 самолетов до 2030 года. Мы надеемся, что производство «Русланов» будет восстановлено достаточно быстро», - сказал А.ИСАЙКИН.

Он также сообщил, что «Волга-Днепр» заинтересована в покупке самолетов Ан-70, но говорить о количестве пока рано.

«На сегодняшний день есть один опытный самолет, пока не о чем говорить. Будет серийное производство, можно будет оценивать свои потребности», - сказал он.

В тоже время И.ИСАЙКИН отметил, что «как минимум несколько десятков таких самолетов нам необходимо».

***Ан-124 «Руслан» - украинский самолёт, являющийся крупнейшим серийным транспортным самолётом в мире.

Группа компаний «Волга-Днепр» - международная организация, имеющая российские корни и объединяющая сотрудников по всему миру для предоставления заказчикам высококачественных услуг по авиационной доставке грузов на чартерной и регулярной основе. Группа компаний является крупнейшим российским грузовым авиаперевозчиком и мировым лидером на рынке воздушных транспортировок уникальных, крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.