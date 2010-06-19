Эксперт: мировой рынок Ан-124 «Руслан» составит 80-100 единиц

До 2030 года мировой рынок самолетов Ан-124 «Руслан» составит 80-100 единиц.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Прогноз по количеству самолетов до 2030 мы делали в интервале 80-100 самолетов на обе части рынка – военную и коммерческую», - сказал А.ИСАЙКИН.

Он уверен, что восстановление производства самолетов Ан-124 «Руслан» безоговорочно будет рентабельным проектом.

По его словам, последние 10 лет стоимость перевозки габаритных грузов все время росла, поскольку ранее эта услуга была недооценена.

«Сейчас мы подошли к справедливой цене по перевозкам, и автоматически это распространяется на цену нового самолета. Это очень важно при строительстве новых самолетов», - подчеркнул А.ИСАЙКИН.

Он уверен, что сейчас уровень цен на рынке перевозок таков, что по этим ценам можно покупать новые самолеты.

«По тем индикативным ценам, которые сейчас называются, - от 200 до 250 млн. долл. за один самолет в зависимости от версии. Если будет кооперация с американцами, то это будет более дорогой самолет, и, конечно, по характеристикам это будет совсем другая машина. Без сомнения - такие дорогие самолеты будут окупаться», - сказал он.

По его словам, сейчас на рынке работает 25 самолетов Ан-124. Причем растущий спрос удовлетворяется за счет повышения интенсивности использования флота, поскольку физически его увеличить нельзя.

Он отметил, что месяц назад на самолете авиакомпании «Антонов» был достигнут налет в 300 часов в месяц, что сопоставимо с эксплуатацией Боинг-747. С одной стороны – это хорошая новость, но с другой стороны исчерпывается ресурс самолетов, добавил он.

«Это говорит о том, что конструкция уникальная, в ней заложен хороший потенциал использования Ан-124, также как Боинг-747. Это вполне реально. Сейчас нужно его сделать», - подчеркнул он.

И.ИСАЙКИН также отметил, что очень важно, чтобы производство было организовано «как задумано в цифре - от стадии проектирования и потом эксплуатации».

По его словам, такие самолеты можно эксплуатировать по 14-16 часов в сутки.