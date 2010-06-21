ГАИ ищет очевидцев: автомобиль сбил девочку на велосипеде

09:00, 21 июня 2010
Транспорт/Связь
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В районе Жулянского путепровода

ГАИ просит отозваться всех, кто стал свидетелями вчерашнего ДТП в Киеве, когда неустановленный автомобиль сбил девочку-подростка в районе Жулянского путепровода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло в 10.40. Неизвестный автомобиль сбил девочку, которая ехала на велосипеде. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Милиция просит свидетелей ДТП, которые могли запомнить марку и номер автомобиля, позвонить по телефону по номерам «102» и 483-70-64.

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