Ефименко выступает за приватизацию Ялтинского порта

Министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО выступил с инициативой рассмотреть в программе приватизации на 2011 год приватизацию Ялтинского морского торгового порта.

Как передает корреспондент УНИАН, этом он сообщил журналистам вечером 18 июня.

«Пока еще решение не принято, но я уже выступил с инициативой рассмотреть на следующий год в плане приватизации хотя бы один порт, например Ялтинский - самый маленький порт, который не имеет перспективы быть грузовым портом», - отметил К. ЕФИМЕНКО.

По его словам, за последние 3 года порт показывает убыток.

«Я выступил с инициативой, написал письмо, но я не могу принять решение продавать порт или нет. Я направил предложение, для того чтобы рассмотреть в программе приватизации на 2011 год приватизацию порта Ялта. Я подчеркиваю - предложение, решения по этому вопросу нет», - сказал министр.

По его словам, проблемой является то, что в Украине нет закона о морских портах, поэтому не установлены четкие правила игры. «Большие компании-инвесторы никогда сюда не пойдут, когда не понятны правила игры», - считает К.ЕФИМЕНКО. Как напомнил он, закон о морских портах обсуждается более 10 лет, и сегодня важным вопросом является его принятие.

«Я за то, чтобы был открытый конкурс - кто больше дал, тот и победил», - сказал министр.

По его словам, при приватизации необходимо, чтобы причальные линии, акватория, судоходный канал, морская навигация оставались в собственности государства.

Он также сообщил, что в четверг, 17 июня, уволил начальника порта Егора ИВАНОВА за задолженность по зарплате на предприятии.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 г. конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины на своем заседании признала Е.ИВАНОВА победителем конкурса на замещение должности начальника Ялтинского морского торгового порта.

В настоящее время Ялтинский порт является наиболее привлекательным в Украине с точки зрения пассажирских перевозок. Развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров были определены первоочередной задачей в работе предприятия.

Ялтинский порт завершил 2009 год с чистым убытком в размере 4 млн. грн., увеличив его в 2 раза по сравнению с 2008 годом.

Справка УНИАН. Пассажирский и торговый порт "Ялта" находится в глубине Ялтинского залива на южном побережье Крымского полуострова. Порт открыт для навигации круглый год. Он состоит из пассажирского терминала, грузопассажирского портопункта и 17 портопунктов от Судака на востоке до Фороса на западе на протяжении более 58 миль вдоль Южного побережья. Пассажирский терминал сформирован гаванью с защитой молом. Глубины: пассажирский терминал - до 8,5 м, грузопассажирский - до 7,0 м.