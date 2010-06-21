Ефименко: «Укртелеком» выйдет на прибыльную работу

ОАО «Укртелеком» в 1-м полугодии 2010 г. выйдет на прибыльную работу.

Как передает корреспондент, об этом заявил журналистам в пятницу вечером, 18 июня, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, оперативная ситуация на предприятии показывает, что «Укртелеком» за первое полугодие перекроет убыток первого квартала. «Убыток будет перекрыт однозначно, и будет прибыль», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в мае К.ЕФИМЕНКО заявил, что намерен расторгнуть трудовой контракт с руководителем «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ, если в первом полугодии предприятие покажет убыток.

На заседании коллегии министерства Г.ДЗЕКОН взял на себя обязательство, что первое полугодие "Укртелеком" завершит с прибылью.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Убыток «Укртелекома» в I квартале 2010 г. уменьшился более чем в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 36,11 млн. грн. Доход компании за этот период составил более 1,675 млрд. грн., что несколько ниже, чем в I квартале прошлого года (1, 678 млрд. грн.).

Без учета курсовых разниц и реализации валюты, чистый убыток "Укртелекома" в 2009 году составил 366,7 млн. грн. против 498,6 млн. грн. в 2008 году.