Ефименко поручил разобраться с ценой авиатоплива

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил изучить ситуацию с высокой стоимостью авиатоплива в украинских аэропортах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в пятницу вечером, 18 июня.

«Я дал распоряжение, и сейчас мы будем разбираться в этом вопросе», - сказал министр. По его словам, если в Европе топливо составляет 25%, то в Украине - 40% в себестоимости перевозки.

Кроме того, отметил министр, есть второй вопрос – цены на внутренние авиаперевозки. «Этот вопрос министерство волновать не может. Да, мы заинтересованы в укрупнении игроков, в авиации не может быть маленьких игроков, но цены внутри страны должны быть нормальные», - сказал К.ЕФИМЕНКО.