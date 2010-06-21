Главой ГАК «Автомобильные дороги Украины» назначен Сапаев

Председателем правления ОАО ГАК ««Автомобильные дороги Украины» назначен Бахтияр САПАЕВ.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Б.САПАЕВ назначен приказом Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 16 июня т.г. Срок контракта с новым главой компании – 5 лет - с 16.06.2010 по 15.06.2015.

Напомним, до этого ГАК «Автомобюильные дороги Украины» возглавлял Валерий ВОЩЕВСКИЙ, который в конце марта 2010 г. был назначен главой "Укравтодора", однако уволен по собственному желанию 17 мая. После этого председателем «Укравтодора» был назначен Владимир ДЕМИШКАН.

Справка УНИАН. ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» создано постановлением правительства в 2002 году для строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования. Учредителем ОАО в лице государства является Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).