Ракета-носитель «Днепр» вывела на орбиту TanDEM-X

Сегодня в 5 часов 14 минут по киевскому времени с космодрома Байконур произведен пуск ракеты-носителя (РН) «Днепр», которая вывела на круговую околоземную орбиту космический аппарат TanDEM-X массой 1344 кг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального космического агентства Украины (НКАУ).

В сообщении отмечается, что космический аппарат TanDEM-X (TerraSAR-X add-on Digital Elevation Measurement) разработан компанией EADS Astrium GmbH (Германия) по заказу немецкого космического агентства DLR в рамках программы государственно-частного партнерства Германии.

Космический аппарат TanDEM-X предназначен для сканирования поверхности Земли и вместе с уже функционирующим на орбите аппаратом TerraSar-X, запущенным в 2007 году ракетой-носителем "Днепр", будет передавать снимки объемного изображения высокого качества.

Пусковые услуги предоставлены Международной компанией «Космотрас», в состав учредителей которой входят украинские предприятия ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля", ГП "ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" и ОАО «Хартрон». Подготовку к пуску осуществила международная бригада ученых, конструкторов, испытателей, рабочих. Проводится обработка и анализ телеметрической информации, поступившей с борта РН «Днепр».

Это был шестнадцатый пуск ракеты-носителя «Днепр». На данный момент ракетой-носителем «Днепр» на околоземные орбиты выведено 55 космических аппаратов 14 стран, в том числе США, Англии, Германии, Канады, Японии, России, Египта, Франции, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Таиланда и Малайзии.

Справка УНИАН. РН «Днепр» - это стратегическая межконтинентальная ракета РС-20 (15А18, "Воевода"), конверсированная в носитель космических аппаратов.

Она спроектирована и разработана ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля", изготовлена ГП "ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" в кооперации с украинскими и российскими предприятиями. На ракеты, снятые с боевого дежурства в Российской Федерации, в соответствии с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, вместо боевой части устанавливается новая космическая головная часть со спутником.