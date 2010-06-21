Кабмин вернул Львовской ОГА функции заказчика

Кабинет министров Украины вернул функции заказчика строительства Международного аэропорта «Львов» Львовской областной госадминистрации.

Текст распоряжения (от 16 июня т.г. №1236-р) размещен на сайте правительства.

В частности, документом поручено возобновить до 20 июля 2010 г. действие пункта 1 распоряжения КМУ от 31 августа 2009 г. №1009 “О мероприятиях по обеспечению развития Международного аэропорта “Львов”, которым функции заказчика реконструкции аэропорта были переданы ОГА.

В связи с этим, до 20 июля 2010 г. поручено остановить действие пункта 1 распоряжения КМУ от 2 июня 2010 г. №1161 “О мероприятиях по обеспечению развития Международного аэропорта “Львов”, которым функции заказчика реконструкции аэропорта «Львов» были переданы Нацагентству по вопросам проведения в Украине Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 2 июня 2010 г. №1161-р КМУ передал функции заказчика строительства и реконструкции международного аэропорта "Львов" от Управления капитального строительства Львовской облгосадминистрации государственному предприятию "Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове", которое входит в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением № 160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.