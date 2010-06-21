Перевозка пассажиров за 5 месяцев снизилась на 8%

За январь-май 2010 г. в Украине услугами пассажирского транспорта воспользовались 2,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 49,2 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 91,9% и 96,3% от показателей за аналогичный период 2009 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 171,9 млн. пассажиров, что на 1,2% меньше. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 3,3%, Львовской, – на 1,8%, Приднепровской – на 1,4%, Южной и Юго-Западной – на 0,6%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 0,7%

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,5 млрд. пассажиров, что на 8,0% меньше. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей за 5 месяцев т.г. уменьшились на 7,7%.

Перевозка пассажиров водным транспортом сократилась на 10,5% - до 2,1 млн. чел., перевозки морским транспортом сократились на 3,4%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 92,2% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 3,6%. В то же время, заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 8,1%.

Авиационным транспортом в январе-мае т.г. перевезено 1,9 млн. пассажиров, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Кроме того, городским электротранспортом перевезено 1,1 млрд. пассажиров, что на 9,3% меньше сравнительно с январем-маем 2009 г.

Напомним, за январь-март 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 27,6 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 91,0% и 94,8% от объемов января-марта 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.