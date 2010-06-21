Обработка грузов в портах и на причалах снизилась на 1,8%
15:10, 21 июня 2010Транспорт/Связь
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За пять месяцев
Обработка грузов в морских, речных портах и на причалах Украины за 5 месяцев 2010 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 63,6 млн. тонн.
Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.
По данным Госкомстата, в частности, переработка грузов морскими портами и причалами снизилась на 2% - до 62,79 млн. тонн. При этом переработка экспортных морских грузов выросла на 1% - до 34,3 млн. тонн, импортных – на 81,9%, до 7,6 млн. тонн, в то же время обработка транзитных грузов снизилась на 17,3%, до 20 млн. тонн, внутренних – на 49,9%, до 858,4 тыс. тонн.
Переработка грузов речными портами и причалами за 5 месяцев выросла на 7,3%, до 841,8 тыс. тонн.
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