Обработка грузов в портах и на причалах снизилась на 1,8%

Обработка грузов в морских, речных портах и на причалах Украины за 5 месяцев 2010 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 63,6 млн. тонн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, в частности, переработка грузов морскими портами и причалами снизилась на 2% - до 62,79 млн. тонн. При этом переработка экспортных морских грузов выросла на 1% - до 34,3 млн. тонн, импортных – на 81,9%, до 7,6 млн. тонн, в то же время обработка транзитных грузов снизилась на 17,3%, до 20 млн. тонн, внутренних – на 49,9%, до 858,4 тыс. тонн.

Переработка грузов речными портами и причалами за 5 месяцев выросла на 7,3%, до 841,8 тыс. тонн.