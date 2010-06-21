Доходы предприятий отрасли связи выросли на 3%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-мае 2010 г. выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составили 18 млрд. 811 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 7 млрд. 316,9 млн. грн., что на 8,3% больше, чем за январь-май 2009 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-мае 2010 г. являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), при этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-мае 2010 г. составили 11 млрд. 298,3 млн. грн. (рост – 4,8%), из них 3 млрд. 668,3 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 14,9%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия отрасли в январе-мае 2010 г. получили доходы в размере 1 млрд. 659,6 млн. грн. (из них 742,8 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-мае 2010 г. снизился на 13,7% (от услуг населению – падение на 17,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-мая 2010 г. находится местная телефонная связь. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-мае 2010 г. составил 1 млрд. 644,8 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 64,3 млн. грн.), что на 8,4% меньше (для населения – меньше на 7,2%), чем за аналогичный период 2009 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-май 2010 г. составил 114,9 млн. грн. (из них населению – 101,4 млн. грн.), что на 8,2% меньше (для населения - меньше на 7,2%), чем за январь-май 2009 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-мая 2010 г. занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 27,3% и составил 1 млрд. 655,2 млн. грн., из них 879,7 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 39,8%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. 445,7 млн. грн. (рост – 28,1%), из них 845,7 млн. грн. – населению (рост – 39,8%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-май 2010 г. вырос по сравнению с доходом в январе-мае 2009 года на 2,4% и составил 1 млрд. 137,8 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 222,3 млн. грн. (рост на 1,4%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-мае 2010 г. составил 787,6 млн. грн., что на 7,9% превысило показатель за аналогичный период 2009 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 562,3 млн. грн. (из них населению – 555,2 млн. грн.), что на 8,3% больше, чем за январь-май 2009 года.