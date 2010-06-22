Количество абонентов «МТС Украина» в мае выросло

Количество абонентов оператора мобильной связи «МТС Украина» в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года выросло на 0,06% и составило 17,44 млн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), владеющей украинским оператором.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество абонентов оператора мобильной связи «МТС Украина» в мае 2010 года снизилось на 0,29%.

Консолидированное число абонентов сотовой связи компании по состоянию на 31 мая 2010 года составило 98,98 миллиона пользователей.

В мае 2010 года консолидированная абонентская база МТС в России и странах СНГ увеличилась на 330 тысяч пользователей, из которых на долю России пришлось 120 тысяч подключений.

Справка УНИАН. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.